São-carlense brilha na Copa Internacional Sul-Americana e Latino-Americana de Ciclismo BMX

Piloto são-carlense fez bonito e se colocou entre os melhores em Indaiatuba - Crédito: Divulgação

No último final de semana aconteceu a Copa Internacional Sul-Americana e Latino-Americana de Ciclismo BMX em Indaiatuba e o jovem piloto são-carlense José Felipe Barcelli Opini, da equipe Pedala São Carlos Racing fez bonito, sendo finalista nos dois dias e se tornando o 3°melhor piloto da América no sábado, 29 e o 4° da América Latina no domingo, 30.

José Felipe compete pela categoria Boys 9 anos e representou muito bem toda a Nação, mesmo sem ter uma pista adequada em São Carlos para seus treinos.

Nas duas finais em Indaiatuba foram quatro pilotos estrangeiros e quatro brasileiros.

José a primeira experiência em uma corrida internacional. Agora ele dá sequência na temporada e irá disputar o Campeonato Paulista e ainda o Brasileiro que será no mês de julho.

