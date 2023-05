São-carlense assina contrato profissional com o Fluminense até 2028

O são-carlense Isaque no momento da assinatura do contrato - Crédito: Divulgação FFC

Um dos destaques da Esquadrilha 07, o meia Isaque, natural de São Carlos, assinou na tarde desta quinta-feira, 4, seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O vínculo do atleta com o clube vai até o fim de março de 2028. Campeão da Copa Rio Sub-16 no último fim de semana, o jogador comemorou o bom momento que vive e a assinatura do contrato com o Tricolor.

"Estou muito feliz, é um sonho realizado. Quero agradecer a todos aqueles que fizeram parte deste processo. Ao clube, que me deu todo suporte, à minha família, a meus empresários e amigos. Sei que ainda tem muito caminho pela frente. Tenho que deixar para trás, apenas na lembrança, tudo o que já fiz e conquistei e pensar agora no futuro, neste novo ciclo na minha carreira. Vou seguir trabalhando muito para conseguir retribuir ao Fluminense tudo o que ele fez por mim. Espero realizar o sonho de jogar na nossa equipe profissional", disse o meia.

Com Isaque como um dos destaques, a geração dos jogadores nascidos em 2007 do Fluminense realizou 50 jogos desde 2022, com 40 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas. A equipe marcou 139 gols e sofreu 18. O time venceu todas as competições que disputou. (Comunicação FFC)

Confira os títulos conquistado por Isaque e a Esquadrilha 07 desde 2022:

Copa Rio Sub-16

Copa Olaria Sub-16

Copa Nike Sub-15

Supercopa Carioca Sub-15

Carioca Sub-15

Copa Rio Sub-15

