São Caetano faz dois gols nos acréscimos e empata com a Matonense

Em Assis, o Grêmio venceu a primeira fora de casa na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A Matonense sentiu o gostinho da primeira vitória no Paulistão A4, mas a deixou escapar entre os dedos ao sofrer dois gols nos acréscimos e ceder o empate ao São Caetano por 3 a 3, neste domingo, 16, no estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, pela 7ª rodada.

Com o resultado, a Matonense soma um ponto, na lanterna. O São Caetano, por sua vez, continua na vice-liderança, com 13. Curiosamente, esses foram os primeiros gols do time de Matão no torneio.

A Matonense começou a partida com grande intensidade e, aos 11 minutos, abriu o placar com uma cobrança de falta bem executada por Cristiano. A equipe seguiu no controle do jogo e, aos 28 minutos, ampliou o placar. Após um rápido contra-ataque, Fernandinho aproveitou a sobra do goleiro e marcou o segundo gol, fuzilando para as redes.

O time da Matonense demonstrou um futebol organizado e levou a boa vantagem construída para a segunda etapa.

No segundo tempo, a Matonense começou a enfrentar dificuldades. A expulsão de um jogador alterou o rumo da partida e o São Caetano conseguiu se aproveitar. Aos 29, Maurício Mendes, em uma dividida com o zagueiro, chutou sem muita força, mas a bola acabou entrando no gol, diminuindo a vantagem para 2 a 1. Apesar disso, a Matonense não se abalou e, aos 46 minutos, Bolt recebeu em velocidade, driblou o goleiro e fez o terceiro gol, colocando o time com uma vantagem confortável de 3 a 1.

Quando parecia que a Matonense sacramentaria a primeira vitória na competição, aos 51 minutos, após uma cobrança de escanteio, Amaral subiu e cabeceou para o gol, diminuindo ainda mais a diferença para 3 a 2. No minuto seguinte, aos 52, o São Caetano empatou. Fábio Azevedo aproveitou a furada de um companheiro e, dentro da área, empurrou para o gol, igualando em 3 a 3. (com FPF)

Resultados

Taquaritinga 2 x 1 Inter de Bebedouro

Colocado Caieiras 0 x 0 Joseense

Araçatuba 0 x 0 Penapolense

Paulista 1 x 3 Barbarense

Nacional 1 x 0 Jabaquara

Audax 2 x 0 Barretos

Vocem 0 x 2 Grêmio São-carlense

Matonense 3 x 3 São Caetano

