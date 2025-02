São Caetano e Barbarense aproveitam tropeço e colam no líder

Compartilhar no facebook

Em São Carlos, Grêmio joga contra o Jabaquara e tem que vencer - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sete partidas abriram a décima rodada do Paulista A4 nesta quarta-feira, 26. São Caetano e União Barbarense aproveitaram o tropeço do líder Paulista para colar no adversário.

O Paulista visitou o Nacional no Nicolau Alayon, em São Paulo, e perdeu por 1 a 0. Apesar disso, segue na liderança com 22 pontos, enquanto o adversário está em sexto, com 17.

O time de Jundiaí, porém, viu vários adversários se aproximarem, especialmente São Caetano e União Barbarense, que agora somam 20 pontos. Eles venceram Osasco Audax e Barretos, respectivamente, ambos por 3 a 1.

O Joseense também aproveitou o tropeço para chegar a 18 pontos na quarta colocação. Para isso, superou a Matonense por 2 a 1 fora de casa. Na sequência, aparece o Taquaritinga, com 17 pontos, após vencer o Penapolense por 2 a 1. Matonense e Penapolense são os times que formam a zona de rebaixamento, com sete e um ponto, respectivamente.

Inter de Bebedouro, com 15, e Araçatuba, com 14, completam o G8 e se enfrentaram. Mesmo fora de casa, a Inter levou a melhor e venceu por 3 a 0.

O único empate aconteceu entre Vocem e Colorado Caieiras, por 3 a 3. O Colorado tem 14 pontos, em nono lugar, enquanto o Vocem tem oito, em 14º. A partida entre São-Carlense e Jabaquara foi reagendada para quinta-feira (27), às 15h, por falta de iluminação.

Na primeira fase, os 16 times formam grupo único e se enfrentam apenas uma vez. Ao fim de 15 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Apenas os dois finalistas sobem para o Paulistão A3. (com FPF)

Classificação

