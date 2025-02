São Caetano derrota Barbarense e sobe para 3º; Colorado Caieiras goleia

Em Penápolis, Grêmio conseguiu um suado empate - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O São Caetano conquistou uma importante vitória neste domingo, 2, ao ganhar do União Barbarense por 4 a 2, fora de casa, pela 4ª rodada do Paulista A4.

Com três gols de Fábio Azevedo e uma atuação destacada de Caio Felipe, a equipe azulina alcançou a terceira posição na tabela, com nove pontos, mesma pontuação da Inter de Bebedouro. O líder é o Paulista, com 12. Pelo lado do União, que marcou com Juninho duas vezes, a equipe permanece em 11º lugar, com quatro pontos.

O jogo foi movimentado desde o início, com o São Caetano buscando o ataque e pressionando o adversário. A velocidade de Fábio Azevedo foi crucial para furar a defesa do União Barbarense, enquanto Caio Felipe mostrou criatividade e visão de jogo para organizar as jogadas ofensivas. O União Barbarense, mesmo com a derrota, conseguiu criar boas chances e mostrou força na bola parada, o que rendeu os dois gols marcados por Juninho. O resultado mantém o time do ABC na briga direta pelas primeiras posições do campeonato.

Ainda neste domingo, o Colorado Caieiras desencantou na competição ao aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre a Matonense. Escobar marcou duas vezes, enquanto Xavier, Dudu e Matheus Arcanjo completaram o placar. Com o resultado, o Colorado subiu para o nono lugar, com quatro pontos. A Matonense segue sem pontuar, amargando a lanterna do campeonato.

Fechando a rodada, Penapolense e São-Carlense empataram por 1 a 1 no Tenente Carriço. David Batista abriu o placar para o time da casa, mas Deivid, em bela cobrança de falta, garantiu a igualdade. O Penapolense ocupa a sétima posição, com cinco pontos, enquanto o São-Carlense é o 12º, ainda sem vencer, com três pontos.

Resultados de sábado, 1

Nacional 2 x 0 Araçatuba

Inter de Bebedouro 1 x 2 Jabaquara

Osasco Audax 0 x 4 Paulista

Jogos desta segunda-feira, 3

15h - Joseense x Vocem

20h - Barretos x Taquaritinga

