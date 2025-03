SÃ£o Bernardo e Palmeiras abrem o â€˜mataâ€™ do PaulistÃ£o

Raphael Veiga, Allan e Bruno Fuchs durante treinamento na Academia de Futebol: Palmeiras busca vaga na final do Paulistão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Sem direito a erro. Assim começa o ‘mata’ do Paulistão. A partir das 20h30 deste sábado, 1, no estádio municipal 1º de Maio, o São Bernardo recebe a visita da SE Palmeiras, no jogo que abre as quartas de final.

Por ter melhor campanha, o Bernô manda o jogo no ABC. Essa é a única vantagem, pois se a partida terminar empatada, o semifinalista sairá da cobrança de penalidades máximas e irá encarar o vencedor de São Paulo x Novorizontino que se enfrentam na segunda-feira, 3, no Morumbis.

Para esta partida, o jovem técnico do Bernô, Ricardo Catalá terá equipe completa. Porém, nas últimas partidas a equipe do grande ABC caiu de rendimento.

Já o Palmeiras, que vai em busca do inédito tetracampeonato estadual terá reforços, já que os recém-contratados Bruno Fuchs e Micael podem reforçar a zaga que terá ainda a presença de Murilo, que cumpriu suspensão automática em Mirassol, no final da primeira fase. Ele deve compor a zaga ao lado de Naves ou Benedetti.

Nos treinos preparatórios, Abel Ferreira usou como provável time titular, Weverton; Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emi Martínez, Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Leia Também