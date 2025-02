São Bernardo e Palmeiras abrem as quartas; confira as datas e horários

Atual tricampeão, Palmeiras pega o São Bernardo no sábado - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

As datas, horários e locais das quartas de finais do Paulistão foram definidas em Conselho Técnico realizado nesta segunda-feira. 24, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). São Bernardo e Palmeiras abrem o mata-mata no sábado, 1º, às 20h30, no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista.

Melhor campanha da primeira fase, o Corinthians recebe o Mirassol no domingo, 2, às 18h30, na Neo Química Arena. Também no domingo, 2, Santos e RB Bragantino jogam às 20h45, na Vila Belmiro.

O último classificado às semifinais será definido na segunda-feira, 3, às 20h, no MorumBIS, quando São Paulo e Novorizontino se enfrentam. (com FPF)

Confira os confrontos das quartas:

Sábado, 1

20h30 - São Bernardo x Palmeiras

Domingo, 2

18h30 - Corinthians x Mirassol

20h45 - Santos x RB Bragantino

Segunda-feira, 3,

20h - São Paulo x Novorizontino

