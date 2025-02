Santos vence Superclássico; Mirassol e São Bernardo dividem liderança geral

Autor de dois gols, Guilherme comemora vitória santista - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O sábado de Paulistão foi agitado, com a bola rolando para cinco jogos pela sexta rodada. Destaques para o Superclássico entre Santos e São Paulo, que terminou com vitória santista, de virada, por 3 a 1, na Vila Belmiro. Já na Neo Química Arena, o Corinthians superou o Noroeste, por 2 a 1, enquanto a Portuguesa desencantou ao derrotar o Botafogo, por 3 a 2, no Pacaembu.

Quem começou os trabalhos foi o São Bernardo, que, em Limeira, derrubou a invencibilidade da Inter de Limeira e, de quebra, disparou na liderança do Grupo D, com 15, com a vitória sobre 2 a 1. Rodrigo Ferreira e Rodolfo marcaram para o time do ABC, enquanto Rafael Silva descontou de pênalti. O time de Limeira é o terceiro do Grupo A, com quatro pontos - 11 a menos que Mirassol e Corinthians - e tem um jogo a menos.

No mesmo horário, no Pacaembu, a Portuguesa venceu a primeira no Paulistão. O time abriu 3 a 0 no placar, ainda na primeira etapa, com gols de Maceió, Cristiano e Jajá. Com um gol no final do primeiro tempo e outro no segundo, o Botafogo assustou, mas não conseguiu o empate. A Lusa chega a cinco pontos dentro do Grupo B, enquanto o time de Ribeirão Preto é o lanterna do Grupo A e no geral, com três.

No cair da noite, o Corinthians fez um jogo tranquilo diante do Noroeste. Apesar do susto na reta final, não teve dificuldade para vencer por 2 a 1. Coronado e Talles Magno marcaram belos gols, enquanto Pedro Felipe descontou, já nos acréscimos do segundo tempo. O resultado manteve o time do Parque São Jorge na vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos, enquanto o Noroeste é o terceiro do C, com seis.

Quem lidera o Grupo A é o Mirassol, que no estádio Benitão, em Rio Claro, superou o Velo Clube por 1 a 0, mesmo poupando vários titulares. Davó, no começo do segundo tempo, foi o artilheiro solitário, que manteve o time do interior na ponta, com 15 pontos e na frente do Corinthians pelo saldo de gols (9 a 5). O Velo Clube, por sua vez, é o lanterna do Grupo D, com quatro.

Por fim, no clássico San-São, o jogo foi movimentado e quente. O São Paulo saiu na frente com gol de Lucas, mas ainda na primeira etapa, Guilherme deixou tudo igual. Foi o gol 13.000 da história santista. Na volta do intervalo, o Santos buscou a virada. Com sete minutos, Gabriel Bontempo virou o marcador e Guilherme, após belo passe de Pituca, fez o terceiro e sacramentou a semana perfeita para o torcedor.

Resultados deste sábado

Inter de Limeira 1 x 2 São Bernardo

Portuguesa 3 x 2 Botafogo

Corinthians 2 x 1 Noroeste

Velo Clube 0 x 1 Mirassol

Santos 3 x 1 São Paulo

(com FPF)

