Santos vence e tira chances de classificação de São Carlos no Paulista

Derrota tira a chance de vaga na semifinal para o H7 Esportes - Crédito: Divulgação

Empenho e determinação não faltaram, mas isso não foi o suficiente para que o H7 Esportes São Carlos conseguisse a vitória em cima de Santos, na tarde de domingo, na Arena Santos, pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Handebol Feminino.

A equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos lutou, mas não conseguiu superar as anfitriãs, uma das candidatas ao título estadual da temporada 2023.

Santos venceu por 27 a 20 (15 a 11) e com isso tirou as chances do time são-carlense sonhar a classificação para as semifinais do Estadual. No último jogo desta fase, em São Carlos, o H7 Esportes recebe a visita de Jundiaí e apenas irá cumprir tabela.

Apesar da derrota, Antonio Carlos fez ponderações positivas quanto ao rendimento são-carlense frente Santos. “Gostei do empenho das atletas e posso afirmar que o time mostrou evolução em 2023. Estamos ano a ano evoluindo”, relatou.

De acordo com o jovem técnico são-carlense, a equipe irá focar agora todas as atenções para uma das prioridades de 2023 que são os Jogos Abertos, previstos para outubro, em São José do Rio Preto.

