Santos terá força máxima na Vila para manter liderança

Caixinha pretende colocar o que tem de melhor para vencer o Norusca - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O Santos terá força máxima a partir das 19h15 desta quarta-feira, 19, quando enfrenta o ameaçado Noroeste de Bauru na Vila Belmiro pela 11ª rodada do Paulistão. Em uma combinação de resultados, pode garantir a classificação antecipada para as quartas de final.

Basta apenas o time de Pedro Caixinha vencer o Norusca e torcer por tropeços de Guarani, RB Bragantino e Portuguesa. O Peixe tem 12 pontos e os adversários, 11 cada.

O Santos vem fazendo um Paulistão morno, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. Mas, com a ajuda de Neymar, assumiu a liderança do Grupo B e irá disputar contra o Noroeste para se manter no topo do grupo.

O Noroeste é uma das equipes ameaçadas pelo rebaixamento. Com 7 pontos no grupo D, precisa somar pontos para chegar a última rodada desta fase e depender apenas de suas forças para se manter na elite do futebol paulista.

A rodada

Série A1

Rodada 11

Quarta-feira, 19

18h30 – Água Santa x Inter de Limeira

19h – Guarani x Velo Clube

19h15 – Santos x Noroeste

21h35 – São Paulo x Ponte Preta

Quinta-feira, 20

18h30 – Bragantino x Mirassol

19h30 – Palmeiras x Botafogo

21h35 – Portuguesa x São Bernardo

