Santos pega o Botafogo no aniversário de Neymar

“Príncipe” Neymar completa 33 aninhos e deve estrear no Santos do Rei Pelé - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

“Parabéns a você, nesta data querida”. Após 12 anos, o “príncipe” Neymar reestreia no Santos. Com a camisa 10, que foi eternizada pelo “Rei” Pelé.

Nesta quarta-feira, 5, quando completa 33 anos, o jogador reestreia no Peixe, em uma partida que promete muita festa. A perspectiva é que ele jogue 30 minutos e entre no segundo tempo na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a partir das 21h35, pela 7ª rodada do Paulistão.

O técnico Caixinha cumpre suspensão e não irá ver a estreia de Neymar. O clube será comandado pelo auxiliar Pedro Malta. O Santos lidera o grupo B com 7 pontos, enquanto que o Botafogo, na zona da degola, está em último no grupo A com apenas 3 pontos.

Dois empates

Duas partidas abriram a sétima rodada do Paulistão nesta terça-feira, 4, e nenhuma teve vencedor. Velo Clube e Portuguesa fizeram um jogo movimentado e empataram por 2 a 2, enquanto Inter de Limeira e Red Bull Bragantino ficaram no 1 a 1.

No estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, o Velo Clube ficou duas vezes à frente do placar, mas a Portuguesa buscou o empate por 2 a 2. Jefferson Nem e Sillas marcaram os gols dos mandantes, enquanto Renan, duas vezes, fez para o time paulistano.

Com o resultado, o Velo Clube chegou a cinco pontos, mas segue em quarto e último lugar do Grupo D, atrás de São Bernardo (15), Palmeiras (11) e Ponte Preta (9), que ainda jogam na rodada. A Portuguesa soma seis pontos, em terceiro do Grupo B, atrás de Santos e Guarani, ambos com sete.

A outra partida também terminou com empate. Jogando em casa, no Major Levy Sobrinho, a Inter de Limeira abriu o placar com Albano, mas Isidro Pitta deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Com isso, a Inter chegou ao seu quinto empate e agora soma cinco pontos, em terceiro lugar do Grupo A. Corinthians (18), Mirassol (15) e Botafogo (3) completam a chave. O Red Bull Bragantino também tem cinco pontos, em quarto e último lugar do Grupo B, bem mais equilibrado.

Na primeira fase, os 16 times foram divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada, que enfrentam os adversários das outras chaves em turno único. Ao fim de 12 rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos na classificação geral caem para o Paulistão A2. (com FPF)

A rodada

Quarta-feira, 5

19h30 – Noroeste x Ponte Preta

19h30 – São Paulo x Mirassol

21h35 – Santos x Botafogo

Quinta-feira, 6

19h – São Bernardo x Novorizontino

19h30 – Guarani x Água Santa

20h – Palmeiras x Corinthians

Classificação

