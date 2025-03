Santos de Neymar entra como favorito diante do RB Bragantino

Compartilhar no facebook

Neymar é o principal jogador do Santos para o ‘mata’ diante do Massa Bruta - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Em pleno domingo de Carnaval, 2, a partir das 20h45, a bola rola na Vila Belmiro, para o ‘mata’ entre Santos e RB Bragantino, em um jogo válido pelas quartas de final do Paulistão e que tem o time praiano, como favorito.

O destaque é Neymar, mas o atacante Guilherme também tem sido importante para o time neste começo de temporada.

A novidade, porém, é Gabriel Brazão. O goleiro ficou de fora da última rodada da primeira fase, por conta de uma lesão, mas já está treinando normalmente.

O Santos terminou na liderança do grupo B, com 18 pontos, sendo cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

O RB Bragantino, do técnico Fernando Seabra mostrou instabilidade na primeira fase do Paulistão. Um dos principais nomes do time, Juninho Capixaba, sofreu uma lesão muscular e é dúvida para o confronto. Lucas Evangelista e Vinicinho têm sido os principais atletas da equipe neste começo de ano.

Caso a partida termine empatada, a decisão do vencedor vai para as penalidades máximas. Quem passar para a semifinal, pega o vencedor de Corinthians x Mirassol.

