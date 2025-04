Santana de Parnaíba sedia final de campeonato de futebol entre jovens da Fundação Casa

Crédito: Divulgação

A 20ª Copa Casa de Futebol, maior campeonato esportivo da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), chega à sua grande decisão nesta quarta-feira, 2 de abril, a partir das 9h, em Santana de Parnaíba. A final será disputada entre os jovens dos centros socioeducativos São Carlos e Esperança, de Itapetininga. Antes, os Casas Mário Covas e Juquiá, ambos da capital paulista, entram em campo na disputa pelo terceiro lugar.

A cerimônia de premiação contará com a presença do ex-jogador Zé Maria, ídolo do Corinthians e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970, e da presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, que entregarão troféus e medalhas aos três primeiros colocados.

Realizado anualmente desde 2005, o torneio é o maior campeonato de futebol masculino do Brasil voltado para adolescentes em medida socioeducativa de internação. Com apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição tem arbitragem profissional, bolas oficiais e jogos decisivos em campo cedido pela entidade. Além de estimular valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, a Copa Casa reforça o papel do esporte na transformação social e na construção de novas oportunidades para os jovens

Serviço

Data: 2 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva – R. João Santana Leite - Chácara das Garças - Santana de Parnaíba/SP

Leia Também