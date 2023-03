Santa Rita é o primeiro classificado no Inter-Regional

Santa Rita de Leme é o primeiro time classificado no Inter-Regional que acontece em São Carlos - Crédito: Divulgação

Foram realizados domingo, 12, os jogos válidos pela segunda rodada da fase de classificação do Inter-Regional da Larfa, que na temporada de 2023 tem como sede São Carlos. São nove equipes, divididas em três grupos.

Ao final do turno único, o terceiro melhor colocado e todos os segundos colocados de cada grupo, avançam para a fase eliminatória. Já os dois melhores primeiros colocados, avançam diretamente para as semifinais.

CLASSIFICADO

Jogando no campo do distrito de Água Vermelha, pelo grupo B, o Santa Rita de Leme derrotou o Villa Real de Ibitinga, pelo placar de 1 a 0, gol de João Pedro, aos 7 minutos da etapa complementar.

O gol garantiu os três pontos, além da classificação da equipe, que foi a 4 pontos, contra 2 do Realcedéga, que terá o confronto direto diante do time do Villa Real, que não somou pontos na estreia, para ver quem ficará com a outra vaga. A partida será domingo, 19, às 10h15, no mesmo local.

Em Água Vermelha, no jogo preliminar pelo grupo C, o 3 de Maio de Brotas, que estreou perdendo para o Gonzaga de São Carlos por 4 a 1, derrotou o Botafogo de Leme pelo placar de 2 a 0, com gols de Alexandre e Guilherme Henrique e se manteve com chances de classificação e ficará na torcida para que o time de Leme não vença o Gonzaga por uma diferença de dois gols. No duelo com o Botafogo, o time de Brotas teve sete atletas advertidos com cartão amarelo. O adversário recebeu três cartões amarelos, porém, teve um jogador expulso.

O Botafogo de Leme, apesar da derrota, segue dependendo de si próprio, para avançar, porém, precisará vencer o Jardim Gonzaga por uma diferença de dois gols ou mais, ou então vencer por um gol de diferença, contanto que marque três gols na partida e leve vantagem no critério de cartões. O jogo será domingo, 19, às 10h15, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão.

No Zuzão, pelo grupo A, o New Boys de Piracicaba, que estreou perdendo para o Tamo Junto de Boracéia por 2 a 0, se reabilitou ao derrotar o Inter Zona Sul de Araraquara por 1 a 0, gol de Vitor Hugo. O placar deixa o time de Piracicaba vivo no Inter-Regional, mas ficará na torcida para que o time de Araraquara não vença o Tamo Junto de Boracéia, na última rodada. No duelo com o Inter de Araraquara, o New Boys teve 10 atletas advertidos com cartão amarelo e dois atletas que receberam o vermelho.

O Inter Zona Sul de Araraquara precisará de uma vitória simples no seu último desafio diante do Tamo Junto, para avançar na competição. Em caso de empate, o time ficará fora da próxima fase. A partida será no Zuzão, às 8h15. A equipe teve três atletas advertidos com cartão amarelo.

