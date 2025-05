Sanfer e G1 decidem quem é o melhor no Clube Faber-Castell

G4 venceu e está na final do Veterano na Faber - Crédito: Divulgação

Dois jogos emocionantes, com um dos finalistas sendo conhecido somente após as cobranças de penalidades máximas. Assim foi a segunda rodada da semifinal do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell, realizado na manhã de domingo, 18, no Cedrinho e que definiu os finalistas da temporada 2025. Sanfer e G1 decidem quem é a melhor equipe, enquanto que Ultrazinco e Boni disputam o terceiro lugar.

No primeiro jogo da semifinal, uma partida de muita adrenalina e cinco gols, com o G4 superando o Ultrazinco/Sra. Fomepor 3 a 2 e carimbou o passaporte para a decisão, que será no próximo domingo, 25, pela manhã.

Na sequência, um jogo com um gol solitário, mas o suficiente para levar a partida para as penalidades máximas. O Boni fez 1 a 0, mas na cobrança de tiros livres diretos, o Sanfer levou a melhor e venceu por 3 a 2.

A partida

Com a vantagem devido ao resultado do último jogo (2 a 1), o Sanfer jogava pelo empate. Mas o Boni veio com sede para virar o placar e com mais intensidade e volume no primeiro tempo, dominou o jogo colocando seu adversário contra a parede inúmeras vezes. Mesmo assim o Sanfer conseguiu se segurar, recuou o time no primeiro tempo e manteve o empate parcial.

No segundo tempo, o Boni sabendo que precisava de pelo menos um um gol para levar para os pênaltis, continuou impondo seu ritmo e cada vez mais ofensivo. De tanta pressão recebida, o Sanfer começou demonstrar cansaço e em uma das oportunidades do jogo, o atacante Giva concluiu em gol, empatando o saldo acumulado.

Como haviam desfalques em ambas a equipe mais o cansaço aparente, fez com que o jogo terminasse o tempo regular com vitória para o Boni fazendo com que fosse definido nos pênaltis, e o Sanfer levou a melhor por 3 gols a 2 e se classificou para a final.

