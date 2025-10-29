Sancarlenses se destacam em competição de Muay Thai em Matão

A cidade de Matão recebeu, no último sábado (25), um grande evento de Muay Thai que movimentou atletas e famílias de toda a região. Com lutas muito disputadas e participação expressiva das categorias de base, o evento chamou atenção pelo alto nível técnico dos competidores, especialmente entre os jovens talentos.

Representando São Carlos, a equipe do CT Viking Muay Thai foi um dos destaques da noite. O atleta Pietro, de 13 anos, subiu ao ringue e protagonizou um excelente combate contra Gabriel Solia, da cidade de Matão. A disputa foi equilibrada e empolgou o público presente, mostrando que as categorias juvenis já despontam com grande potencial no esporte.

Outro sancarlense que marcou presença foi Adão, também aluno do CT Viking, que levou técnica e garra para o ringue, sendo bastante comemorado por sua equipe e torcida.

Mas quem levantou a plateia logo na abertura do evento foi a pequena Paloma, de apenas 6 anos, representando São Carlos em uma luta demonstrativa contra um atleta mirim de Matão. A apresentação encantou o público e reforçou a importância do incentivo ao esporte desde cedo.

