Salesianos sub11 é vice-campeão do Festival de Futebol da Ferroviária

O Salesianos São Carlos participou no último sábado, 7, do festival sub11 de futebol da Ferroviária. O evento foi realizado no campo do Pinheirinho, em Araraquara e contou com a participação de 7 equipes da região, além de uma formada por atletas selecionados pela própria Ferroviária. O objetivo da competição foi observar e selecionar jogadores Sub11 da região, para compor o elenco da Ferroviária na disputa do Paulista da FPF.

Na 1ª fase do torneio, os times foram divididos em 2 grupos de 4 equipes. Todos os times jogaram contra os adversários do próprio grupo e os 2 primeiros foram classificados para as semifinais. O Salesianos, na 1ª fase, venceu o Meninos da Praça por 4 a 1 numa belíssima virada, empatou com o Invictos por 0 a 0 e foi derrotado pelo Aliança por 2 a 1. Com os resultados obtidos, o time ficou com a 2ª colocação do grupo.

Na fase semifinal, o time são-carlense jogou contra equipe de Américo Brasiliense e, após empatar por 0 a 0 no tempo normal, venceu nas cobranças de pênaltis por 2 a 1. Na grande final, outro confronto com o Invictos de Araraquara. Desta vez, o time da vizinha cidade levou a melhor e venceu por 1 a 0.

A conquista do 2º lugar foi muito comemorada pelo time e torcida são-carlense, visto que o Salesianos disputou o Festival com o elenco composto, em sua maioria, por jogadores do time Sub10. “Mesmo com muitos garotos do Sub10, conseguimos fazer uma competição com um bom nível técnico e suportamos também na parte física, apesar do acumulo de jogos. O Calor estava muito forte, mas conseguimos manter um bom padrão de jogo. Todos nossos jogadores estão de parabéns pela forma com que se comportaram”, analisou o professor Lincoln.

