Ronín Projeto Reação desiste do Brasileiro de Jiu Jitsu

Pensando no bem-estar dos seus alunos e familiares, a equipe Ronín Projeto Reação anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 16, que não irá disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, previsto para o dia 28 de março, no ginásio poliesportivo do Ibirapuera em São Paulo. A motivação é a pandemia do Coronavírus.

O técnico Carlinhos Ronín acredita que o evento seja adiado para uma data futura. “Mas tenho que a saúde e segurança de todos que estão sobre nossos cuidados. Teremos muitas competições pela frente, mas agora temos que vencer essa pandemia, que ainda não se instalou em nosso país. Que Deus abençoe a todos neste desafio”, disse o treinador.

Iriam disputar a competição defendendo o nome de São Carlos:

INFANTIL: Lívia Pereira, Marina Brazão, Emily Carrara, laura Cesco, Felipe Pereira, Miguel Ferreira, Bryan Viana, Raoni O. Messias, Douglas Costa, Antony Carrara, Gabriel Silva, Arthur Cavalhieri e Pedro Bárea.

INFANTO-JUVENIL: Luiz G. Costa, João Pedro Pantoja, Giovanna Olegário, Vinícius Silva, Diego Gomes, Lucas F. Nunes e Enzo Carrara.

JUVENIL: Mariana E. Oliveira, Thaíssa Silva, Felipe Lino e Gabriel Brazão.

