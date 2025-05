Rodada no Cedrinho reúne as quatro melhores equipes do Veterano

O G4 estará em ação e encara o Ultrazinco na semi do Veterano - Crédito: Divulgação

Uma rodada que promete muita adrenalina e emoção e que reunirá as quatro melhores equipes do Campeonato Veterano do Clube Faber-Castell. Na manhã deste domingo, 11, no Cedrinho, acontecem os jogos semifinais, oportunidade em que serão conhecidos os finalistas da temporada 2025.

A rodada dupla começa às 8h e os jogos serão no campo 1. No primeiro jogo, o Boni Centro Automotivo pega a Sanfer e na sequência, o Ultrazinco/Sra. Fome será pela frente o G4.

