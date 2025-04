Rodada do Veterano na Faber tem média de 5 gols por jogo

Ultrazinco conquistou importante vitória no Veterano da Faber - Crédito: Divulgação

A rodada 5 do Campeonato Interno Clube Faber-Castell, realizada domingo, 13, no Cedrinho, foi pródiga em gols. Em três jogos, duas goleadas foram registradas, com o Boni Centro Automotivo aplicando 5 a 1 no Rio Training e o Sanfer mandando 6 a 1 na WLM Engenharia/Casa dos Portões.

A terceira partida, destoou, com o Ultrazinco/Sra. Fome encontrando dificuldades, mas superando o G1 por 2 a 1.

O jogo

Em uma partida bastante disputada, Ultrazinco e G4 se enfrentaram em busca da vitória. O início foi morno, com poucas emoções, enquanto as equipes ainda se estudavam em campo.

O placar foi aberto após um belo cruzamento do lateral Luiz, do Ultrazinco, que encontrou Rafa Norcia livre na área. De cabeça, o atacante mandou para o fundo das redes, colocando sua equipe em vantagem.

Após o gol, o G4 passou a buscar mais o jogo e chegou a ameaçar o gol adversário em duas oportunidades, ambas defendidas pelo goleiro. A pressão surtiu efeito e, ainda no primeiro tempo, André empatou para o G4, levando o placar em 1 a 1 para o intervalo.

Na segunda etapa, as duas equipes mantiveram a intensidade, criando chances de gol para ambos os lados. O Ultrazinco teve a grande chance de voltar à frente em uma cobrança de pênalti, mas Rafa Norcia parou na boa defesa do goleiro Luiz Fabiano, do G4.

Quando o empate parecia certo, quase no fim da partida, Rafa Norcia se redimiu. Em novo cruzamento, novamente de cabeça, ele marcou o segundo gol do Ultrazinco e decretou a vitória por 2 a 1, dando números finais ao confronto.

Leia Também