Rodada do grupo 3 é prejudicial para o Grêmio na Série B

Em Matão, Francana deu baile e lidera o Grupo 3 - Crédito: Facebook Francana

Na tarde desta terça-feira, 27, foi realizada a quarta rodada do grupo 3 da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Os resultados dos dois jogos foram prejudiciais para o Grêmio São-carlense que folgou.

No estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, a Matonense foi goleada pela Francana por 4 a 2. Com o resultado, a Veterana disparou na liderança e totaliza 10 pontos ganhos. Já a Matonense permanece sem nenhum ponto.

No estádio Zezinho Magalhães, com um gol ao 51 minutos da etapa final, o XV de Jaú venceu de virada a Internacional de Bebedouro por 2 a 1. Desta forma o Galo da Comarca foi a 7 pontos e o adversário permaneceu com apenas 1.

No próximo domingo, 1, termina o primeiro turno. O Grêmio tem um jogo difícil e fundamental, recebe o XV de Jaú com a obrigação de vencer para se manter entre os primeiros colocados. Já em Bebedouro, o jogo dos desesperados: Internacional x Matonense.

