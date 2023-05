Rodada define os semifinalistas da Central League

SIGA O SCA NO

A equipe do Salesianos, na categoria sub16, se classificou para a semifinal - Crédito: Divulgação

Numa rodada de muita adrenalina, realizada no último final de semana, foram conhecidas as equipes semifinalistas nas categorias sub14 e sub16 da Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Os jogos de sábado, 13, pela região central do estado apresentou as quatro melhores equipes de cada categoria que ainda sonham com o título da competição na temporada 2023.

SUB14

Em Guariba os donos da casa venceram o Salesianos pelo placar de 5 a 3. Em Matão, o Guarani superou o Flamingo pelo placar de 3 a 0. Com a vitória as duas equipes carimbaram a classificação para a semifinal que já tinha a Adesm e Fundesport Araraquara.

Nas semifinais, a Fundesport Araraquara encara a Adesm e na outra, Apafug/Guariba enfrenta Guarani Matão.

SUB16

Com jogos em São Carlos, a Adesm foi derrotada pela Apafug/Guariba pelo placar de 3 a 0. Em Matão, os donos da casa foram superados pelo Salesianos nas penalidades. No tempo normal empate em 1 a 1 e nas penalidades foram superados pelo placar de 3 a 1. Em Ibaté, os anfitriões venceram o Flamingo pelo placar de 2 a 1. Finalizando a rodada, em Bocaina a equipe do Fundesport Araraquara venceu pelo placar de 2 a 1 e classificaram para a semi.

As semifinalistas do sub 16 ficaram da seguinte forma: Fundesport Araraquara x Ibaté e Salesianos x Apafug/Guariba.

As partidas de ida e volta acontecerão nos dias 20 e 27 de maio.

