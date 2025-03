Rodada define os classificados para as oitavas do RaspadÃ£o

Zavaglia fez uma bela partida e ficou no 1 a 1 com o Aracy - Crédito: Divulgação

Terminada a fase de classificação do 15º Campeonato Raspadão. Os cinco jogos que encerraram a primeira fase aconteceram na manhã de domingo de Carnaval, 2, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Desta forma, 16 equipes passaram para o “mata”. A partir de agora, os jogos são eliminatórios até definir o campeão da temporada 2025.

Os jogos

Muita emoção e adrenalina estão reservadas para o Raspadão. Nos próximos domingos, 9 e 16 de março, em rodadas quadruplas, serão definidas as oito equipes que passam às quartas de final. Os jogos começam às 8h.

No domingo, 9, jogarão:

Caixa D’Água x Aracy 2

Zavaglia x Unidos do Nordeste

Zé Bebeu x Tijuco Preto

Planalto Verde Brotas x Galo das Arábias

Já no domingo, 16, as partidas serão as seguintes:

Aracy x Antenor Garcia R2

Nova Era x Coca Cola

Família Planalto Verde São Carlos x Pé Na Porta

Vila Bahia x Bola+1

Rodada final

Zavaglia e Aracy fazem grande jogo

A partida terminou em 1 a 1. O destaque do Aracy foi o goleiro Vitão, filho do goleiro Ivan, do Zavaglia. O Aracy abriu o placar no primeiro tempo e Vitão defendeu uma penalidade máxima cobrada por Negueba. O Zavaglia lutou até o fim e buscou o empate faltando dois minutos para o fim da partida

Dois dígitos

O Caixa D’Água não tomou conhecimento do Nata São-carlense e aplicou 16 a 0 com destaque para o atacante Rogério, que marcou 9 gols.

Em crescimento

Depois de um início apagado, o Nova Era cresceu ao logo da fase de classificação e na última apresentação da primeira fase, não tomou conhecimento do Real Maloka e venceu por 3 a 0.

Na segunda fase

Com uma vitória com autoridade, o Pé Na Porta foi para cima do Galo das Arábias para garantir sua vaga na segunda fase e fez 3 a 0 com destaque para o meia Mizuno, que deixou a sua marca.

Oito gols

Desportivo Central e Bola+1 fizeram um ótimo jogo com oito gols, com direito a vira-vira no placar.

O Desportivo abriu o placar e com boa atuação de Marcão, o Bola virou o jogo para 2 a 1. O Desportivo não se abateu e foi para cima e empatou em 2 a 2. Na sequência, o Bola ficou novamente em vantagem (3 a 2), mas o Desportivo foi para cima e marcou por três vezes, fechando o placar em 5 a 3.

Classificação

