Rodada define classificados das quartas de final do Raspadão

Após empatar no tempo normal, o Nova Era venceu nas penalidades - Crédito: Divulgação

Definidas as equipes classificadas para as quartas de final do 15º Campeonato Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Antenor, Nova Era, Planalto Verde São Carlos e Vila Bahia conseguiram a qualificação na manhã do último domingo, 16, na segunda rodada das oitavas de final e se juntam ao Caixa D’Água, Jardim Zavaglia, Tijuco Preto e Galo das Arábias que já haviam carimbado os passaportes na rodada anterior.

Muita disputa

Na manhã de domingo, quatro jogos marcados por muito equilíbrio e adrenalina e que reuniram uma torcida entusiasmada na Arena Raspadão.

O Antenor fez 3 a 1 no Aracy sem muito esforço e aproveitando vacilos da zaga do Aracy. No primeiro tempo, o Antenor já vencia por 3 a 0 e na etapa final o Aracy tentou a reação, mas sem sucesso.

Nova Era e Coca Cola fizeram uma partida tensa e muito disputada. O Nova Era teve um atleta expulso e mesmo assim segurou o 0 a 0 no tempo normal e venceu nos pênaltis por 3 a 2.

O Planalto Verde São Carlos teve trabalho e encontrou dificuldades frente o Pé na Porta que saiu na frente ao fazer 1 a 0 e teve chances para ampliar. Porém, seus jogadores não souberam aproveitar as oportunidades e a equipe foi castigada com o empate, em cobrança de penalidade máxima. A disputa foi para as penalidades e o Planalto venceu por 3 a 2.

Por fim, com uma equipe bem postada e letal, o Vila Bahia aplicou 4 a 0 no Bola+1.

Leia Também