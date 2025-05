Rodada decisiva da semifinal na Faber promete agitar o Cedrinho

Compartilhar no facebook

Único vitorioso na rodada, Sanfer joga pelo empate para ir a final do Veterano - Crédito: Divulgação

Muito equilíbrio. Assim foi o Campeonato Veterano do Clube Faber-Castell que agora está em sua fase semifinal e neste domingo, 18, a partir das 8h no campo 1, acontece a segunda rodada, quando serão conhecidos os finalistas da temporada 2025.

A competição está aberta já que na primeira rodada, duas partidas bem disputadas, sendo que uma delas terminou empatada. As quatro equipes têm reais chances de se classificar.

No primeiro jogo, às 8h, G4 e Ultrazinco estarão frente a frente. Na primeira partida, placar em branco. Se ocorrer novo empate, o finalista sairá da disputa de penalidades máximas. Porém, quem vencer por qualquer placar, carimba o passaporte para a decisão do título.

No segundo jogo, previsto para às 10h, o Sanfer que venceu o primeiro confronto diante do Boni por 2 a 1, joga pelo empate. Já o adversário, terá que vencer pelo placar de um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades, ou então por uma margem maior para ser finalista.

