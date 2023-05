Rodada da série ouro da Champions Cup é marcada por gols e muita competitividade

Mirante conquistou uma bela vitória na série ouro da Champions Cup - Crédito: Divulgação

A série ouro da ADN Champions Cup chama a atenção. O campeonato de futebol amador promovido pela Liga Desportiva de São Carlos teve mais uma rodada complementada no final de semana.

Foram oito partidas, muitos gols, competitividade e adrenalina e faz com que a competição regional chame a atenção pela qualidade técnica das equipes e a disputa sadia entre os participantes.

No campo de Vila Isabel, duas partidas com muita emoção entre Vila Prado e Atecubanos que terminou em 1 a 1 e na sequência, uma boa vitória do Atlético Munique em cima do Paulista por 3 a 0.

No campo do distrito de Água Vermelha muitos gols na partida das 8h, com o Mirante goleando o Mercenários por 6 a 2. A equipe Verde da zona Oeste cresce na competição. Em seguida, o Santa Angelina passou o rolo compressor no Romeu Tortoreli que amarga a última colocação da competição sem somar pontos. Santa Angelina 6 x 0 Romeu Tortorelli.

Um pouco mais à frente no distrito de Santa Eudoxia, um grande jogo entre o vice-líder (no saldo de gols), com o Aracy fazendo 6 a 4 no Cruzeiro do Sul. às 10h30, o Juventude conheceu sua primeira derrota diante do Redenção, pelo placar de 4 a 2.

Na cidade vizinha Ibaté dois grandes jogos no estádio municipal Dagnino Rosse. Às 8h o líder (pelo saldo de gols) Os Prédios recebeu o Sanka City e manteve 100% na competição vencendo por 5 a 3. Na segunda partida grande clássico ibateense entre Juventus e River Plate. Melhor para equipe comandada pelo treinador Wilson Sombra que venceu por 2 a 0.

A competição tem uma pausa no próximo domingo, 14, devido ser o Dia das Mães e retorna no dia 21, com jogos em São Carlos, Santa Eudóxia, Água Vermelha e Ibaté.

Leia Também