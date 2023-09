“Rodada da morte” define os semifinalistas da Bezinha

Jogador do CAT comemora vitória nas penalidades máximas e a vaga para a semifinal da Bezinha - Crédito: Guilherme Veiga/Taquaritinga

Uma rodada para testar o batimento cardíaco dos torcedores mais fervorosos. De oito equipes, restaram apenas quatro, após o complemento da “rodada da morte” ou os jogos de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série B. Na tarde de sábado, 2, foram conhecidas as quatro equipes que seguem em busca do tão sonhado acesso a Série A3 do Paulista em 2024.

Em São Carlos, o Grêmio confirmou uma das vagas ao golear o União Barbarense por 3 a 0. No primeiro jogo, na casa do adversário, já havia vencido pela contagem mínima.

Em Taquaritinga, após um tenso 0 a 0 no tempo regulamentar (placar do primeiro jogo), o CAT venceu o Marília nas penalidades máximas por 4 a 1.

Em Araras, o União São João fez valer o fator casa. Na Comendador Souza, na Capital paulista segurou o empate em 0 a 0. Em casa, não deu chances ao Nacional e venceu por 3 a 1.

Por fim, Catanduva massacrou a Francana e goleou por 4 a 0. No jogo de ida, na casa do adversário, ocorreu o empate em 1 a 1.

Semifinal

No próximo final de semana acontecem os jogos da primeira rodada da semifinal. A definição do dia e horário será definido nesta segunda-feira, 4, na FPF.

O Taquaritinga encara o Catanduva e Grêmio São-carlense e União São João voltam a se enfrentar. As duas equipes estiveram no grupo 3, ainda na primeira fase da Bezinha e o time de Araras acumula uma vitória e um empate.

Por ter melhores campanhas até as quartas de final, CAT e Grêmio fazem o segundo jogo da semifinal em casa.

