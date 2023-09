Rodada da Copa Elisângela Rebordões promete esquentar a semana

Caaso realiza três partidas em uma semana e equipe pode se aproximar dos líderes - Crédito: Ze_Photografy

A semana promete esquentar a fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Cinco partidas estão previstas e a competição entra em fase de definição. As vitórias se tornam ainda mais fundamentais para as equipes que aspiram uma vaga na série ouro que irá apurar o campeão da temporada.

A rodada começa nesta terça-feira, 19, às 20h30, a líder AVS/Smec (24 pontos) terá pela frente as universitárias do Caaso que estão em 6º lugar com 13 pontos e necessitam da vitória para integrar provisoriamente o G4 do campeonato. A partida será realizada no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

No dia seguinte, quarta-feira, 20, às 20h30, o Caaso estará em cena novamente e no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, pega a representação de Ibaté que ainda não venceu no torneio. Tem apenas 1 ponto.

Na sexta-feira, 22, às 20h, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, Ibaté realiza o segundo compromisso da semana e recepcionará o Alpha que a exemplo das anfitriãs, tem apenas 1 ponto e também não venceu ainda na temporada.

No sábado, 23, às 14h, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, em ascensão na copa, o São Carlos Clube A busca a terceira vitória seguida. Em 8º lugar e com 7 pontos, enfrenta o Alpha, que faz a segunda apresentação na semana.

Por fim, na segunda-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partir das 20h30, uma partida que promete muito equilíbrio. O Caaso vai estar em ação pela terceira vez e terá pela frente o Fênix/LBR Sports que caiu de produção nas últimas apresentações e hoje está em 5º lugar com 15 pontos e necessita da vitória para voltar a figurar no G4 do campeonato.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. UFSCar, 16 pontos

4. Country Club, 16 pontos

5. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

6. Caaso, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

