Rodada da Champions Cup tem jogos eletrizantes

Os Prédios é o time a ser batido, no momento, na série ouro da ADN Champions Cup - Crédito: Lourival Izaque

O final de semana prolongado marcou mais uma rodada da fase de classificação da série ouro da ADN Champions Cup, quando oito partidas foram realizadas em São Carlos.

No campo de Vila Isabel empate em 1 a 1 entre Sanca City e Juventude. Na sequência, uma partida de de 10 gols e muita emoção entre Santa Angelina 6 x 4 Mercenários.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira (Zuzão), rodada dupla. Na primeira partida, boa vitória do Vila Prado em cima do Redenção por 3 a 1. No segundo jogo, o Cruzeiro do Sul se recuperou e derrubou um dos líderes da competição, o Juventus de Ibaté pelo placar de 2 a 1.

No campo do distrito de Água Vermelha, Atecubanos bateu o Paulista por 3 a 0 e na sequência, um grande jogo entre o um dos líderes, o Aracy, que goleou o Mirante por 4 a 0.

Fechando a rodada no campo do distrito de Santa Eudóxia, na primeira partida o Romeu Tortorelli que ainda não somou ponto na competição amargou sua terceira derrota por 3 a 1 para o Atlético Munique.

Complementando a rodada o líder Os Prédios não tomou conhecimento e venceu o River Plate por 4 a 0. Destaque vai para Os Prédios, que lidera com a mesma pontuação do Aracy, mas vence nos critérios de desempate. Ambas estão invictas.

Conforme manda o regulamento da série ouro, os oito primeiros se classificam para segunda fase e os quatro últimos caem para série prata.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1° Os Prédios 9 pontos

2° Aracy F.C 9 pontos

3° Atecubanos 7 pontos

4° Atl Munique 7 pontos

5° Juventus Ibaté 6 pontos

6° Santa Angelina 6 pontos

7° Juventude 5 pontos

8° Vila Prado 5 pontos

9° AA Cruzeiro do Sul 4 pontos

10° Mirante 4 pontos

11° Redenção 3 pontos

12° Sanca City 1 ponto

13° River Plate 1 ponto

14° Mercenários 0 ponto

15° Paulista 0 ponto

16° Romeu Tortorelli 0 ponto.

Leia Também