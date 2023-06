Rodada da Champions Cup promete esquentar o final de semana

No Ratti, o Redenção encara o Tortorelli e busca a vitória - Crédito: Divulgação

A temperatura amena está com os dias contados. Pelo menos neste domingo, 4, quando acontece mais uma rodada da Champions Cup, séries ouro e prata. Ambos torneios de futebol amador são promovidos pela Liga Desportiva de São Carlos.

Pela série ouro, um jogo de muita emoção e adrenalina está previsto entre Os Prédios e Aracy, que promete mexer com toda torcida de São Carlos. A partida será no campo de Vila Isabel a partir das 10h. No campo do Ratti, às 10h, o encontro da equipe que busca subir mais na tabela: o Redenção recebe o Romeu Tortorelli que ainda sonha por ares melhores.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, a partir das 10h, o Cruzeiro do Sul, que vem de uma bela goleada na última rodada recebe o Juventude. As duas equipes buscam entrar no G8.

No campo da UFSCar, às 10h, Vila Prado encara o River Plate. No distrito de Água Vermelha, às 10h, um duelo de duas equipes que querem estão em lados opostos na tabela e buscam um bom resultado: Atecubanos x Mercenários.

No Distrito de Santa Eudóxia, um jogo de seis pontos entre Santa Angelina e Atlético Munique, a partir das 10h30 e em Ibaté, às 10h, dois gigantes buscam a vitória na partida entre Juventus local e Mirante.

SÉRIE PRATA

Pela Série Prata a competição ainda está na terceira rodada da fase de classificação e todos com chances. Os confrontos são:

Ratti - 8h - Santa Fé x Zé Bebeu

Vila Isabel - 8h - Barbaridade x Tijuco Preto

Zuzão - 8h - Cometa x Flamingo

UFSCar - 8h - Jardim Jockey Club x Atlético Itamarati

Água Vermelha - 8h - Guarani x Abdelnur

Ibaté - 8h - Policarbon x Milan

Santa Eudóxia - 8h30 - New United x Red Back

Taquaral - 8h30 - Holanda X AS Jockey

Taquaral - 10h30 - Taquaral x Proara

Zuzão - 13h30 - Nem Lá Nem Cá x Cruz Azul

