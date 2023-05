Rodada da Champions Cup promete esquentar neste final de semana

Romeu Tortorelli busca sua primeira vitória na série ouro e com isso galgar posições na classificação - Crédito: Divulgação

O futebol amador de São Carlos promete “pegar fogo” neste gelado domingo, 21, de outono, quando acontece mais uma rodada da série ouro da ADN Champions Cup e, paralelamente, começa a primeira edição da série prata (segunda divisão) da competição, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Vale lembrar que em ambas as séries, além de tradicionais equipes são-carlense, há a participação de agremiações da região.

De acordo com a programação, as partidas acontecem no campo do Ratti às 8h com Paulistano x Flamingo; às 10h, Vila Prado x Sanka City. No campo de Vila Isabel, às 8h, Pé Na Porta x Milan de Ibaté; às 10h, Juventude x River Plate de Ibaté; no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, às 8h, Atecubanos x Romeu Tortorelli e às 10h, Os Prédios x Cruzeiro do Sul; no distrito de Água Vermelha, às 8h, Barbaridade x Holanda e às 10h, Redenção x Paulista; no distrito de Santa Eudóxia, às 8h30, Guarani São Carlos x Jockey Club e às 10h, Atlético Munique x Mercenários; no campo da UFSCar, às 8h, Nem Lá Nem Cá x Proara; às 10h, Santa Angelina x Mirante; no distrito de Taquaral, às 8h30, Taquaral x New United e às 10h30. Abdelnur x Santa Fé; em Ibaté, às 8h, Policarbon x Tijuco Preto e às 10h, Juventus de Ibaté x Aracy.

Finalizando a rodada, no período da tarde, no Zuzão, às 13h30, Jardim Jockey Club x Cruz Azul e às 15h15, Cometa Cristão x Red Back.

Lembrando que acontece sempre rodada dupla com jogos das séries ouro e prata.

