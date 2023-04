Rodada da Central League é de emoção e bom público

Bons jogos marcaram a Central League - Crédito: Divulgação

O final de semana prolongado foi de muitos jogos pela penúltima rodada da fase de classificação da Central League, competição organizada pela Liga Desportiva de São Carlos e presidida pelo Aparecido Neuto de Oliveira. O evento reúne equipes da base da região.

A rodada começou no feriado de sexta-feira, 21 com jogos em Gavião Peixoto. A equipe sub12 do Flamingo recebeu o Apafug/Rions Guariba e venceu por 2 a 0. Ainda em Gavião Peixoto os donos da casa encararam Apafug/Rions Guariba. Os visitantes não perdoaram no sub14 e golearam por 6 a 1. No sub16, vitória por 3 a 1.

Ainda na sexta, no campo do distrito de Água Vermelha a Adesm recebeu o Guarani de Matão. No sub12, vitória dos donos da casa por 3 a 0. No sub14, também vitória da casa por 3 a 0 e no sub16 vitória dos visitantes por 1 a 0.

Encerrando as partidas de sexta, no campo do Vila Isabel o clássico municipal entre Salesianos/Chuteira de Ouro e Flamingo. No sub12 uma bela goleada de 7 a 0 para o Salesianos; no sub14 também vitória de 2 a 1 e no sub16, vitória do Flamingo por 2 a 0.

No sábado, 22, jogos em Descalvado entre os anfitriões e Guarani de Matão. Os visitantes foram melhores e mandaram 4 a 1 no sub16. Em Ibaté, rodada tripla no campo do Grei entre Ibaté e Apafug/Rions Guariba. No sub12, vitória dos donos da casa por 2 a 0; no sub14 os visitantes levaram a melhor pelo placar mínimo e no sub16 vitória dos donos da casa por 3 a 2.

A tarde no sábado em Bocaina, os mandantes encararam o Guarani Matão e ocorreu o empate em 3 a 3. Já em Araraquara, no campo do Jardim Botânico o Fundesport recebeu no sub16 e sub14 o Flamingo e venceu por 4 a 1 no sub14 e no sub16, por 3 a 0. No sub12, a equipe da casa recebeu o Guarani Matão e também levou a melhor por 3 a 0.

A última rodada de classificação acontece no próximo sábado, 29, com jogos em Gavião Peixoto, Matão, São Carlos e Guariba.

