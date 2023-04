Rodada da Central League agita a garotada no final de semana

Uma das equipes de Araraquara que estará em ação neste final de semana - Crédito: Divulgação

O final de semana promete ser agitado com mais uma rodada da Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. A competição conta com equipes de São Carlos, Ibaté, Araraquara, Matão, Guariba, Gavião Peixoto, Bocaina e Descalvado, nas categorias sub 12, sub 14 e sub 16.

Faltando poucas rodadas para o final da primeira da fase cada jogo vale como uma final.

A rodada será a seguinte. Os jogos acontecem neste sábado, 15:

Em Guariba, os donos da casa recebem a Adesm de São Carlos em rodada tripla a partir das 14h.

Em Matão os jogos ocorrem a partir das 8h15. O Guarani encara Ibaté igualmente nas três categorias.

Em São Carlos acontece rodada dupla no campo de Vila Isabel a partir das 8h30, com o Salesianos/Chuteira de Ouro encarando Gavião Peixoto no sub14 e Sub16.

Já em Descalvado e Araraquara acontece jogos únicos. Em Descalvado às 10h entre Araraquara x Descalvado no sub14 e a tarde em Araraquara às 15h os donos da casa fecha a rodada recebendo Bocaina na mesma categoria.

