Rivalidade regional marca rodada da Copa Paulista

Time são-carlense quer surpreender o time araraquarense na competição - Crédito: Zé_Photografic

Um derby interessante marca a terceira rodada da fase de classificação da Copa Paulista de Futsal Feminino. A partir das 16h deste sábado, 22, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, a Ferroviária recebe a visita da Asf São Carlos.

O duelo regional é marcado por muita rivalidade esportiva, já que as duas equipes vem se enfrentando com muita regularidade nos últimos anos. Tanto na Liga, como na Copa Paulista. As duas equipes chegaram a protagonizar as finais, com as araraquarenses levando a melhor.

“Tem rivalidade sim. Mas com muito respeito e sem deslealdade”, antecipou o técnico Fabiano Lourenço. “E isso é muito importante”, emendou.

Entretanto, o comandante da ASF São Carlos disse que o clássico deste ano é um pouco diferente em relação às temporadas anteriores. Um dos ingredientes é que a Ferroviária passou por ampla reformulação, com novas atletas e o time vem de uma derrota. Já o time são-carlense convive com várias lesões e estará desfalcado.

“As duas equipes estão bem colocadas e a vitória para qualquer lado deve valer a liderança do campeonato. Por isso acredito em um jogo difícil e muito estudado. A partir daí cada equipe deverá apresentar suas virtudes. Mas vamos em busca da vitória, somar três pontos e ficar na parte de cima da tabela”, afirmou o técnico.

Após um empate e uma vitória nas duas primeiras rodadas, a ASF São Carlos lidera ao lado do Marília com 4 pontos. A Ferroviária tem três e está na terceira colocação.

