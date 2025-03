Rio Training embala na Faber e vence mais uma

Bons jogos marcaram a rodada no Cedrinho: as redes balançaram - Crédito: Divulgação

Mais três bons jogos foram realizados pela primeira fase pelo Campeonato Veterano Clube Faber-Castell, na manhã de domingo, 30, no Cedrinho, válidos pela terceira rodada.

G4 e Boni Centro Automotivo ficaram no 1 a 1, enquanto o Ultrazinco não perdoou e mandou 4 a 1 no Ice Polar/Drogaria Pepe. O destaque da rodada tripla ficou para o Rio Training que, com autoridade, aplicou 4 a 2 no WLM Engenharia/Casa dos Portões e chegou a segunda vitória seguida.

Após a derrota na rodada inaugural, o Rio Training, em ascensão veio embalado para garantir a sua segunda vitória no campeonato. Já o WLM Engenharia/Casa dos Portões, tentava o primeiro resultado positivo.

Quando a bola rolou, logo no primeiro tempo o Rio Training procurou decidir a partida, colocando a equipe adversária contra a parede, sufocando com muitas chances de gols e pressionando o WLM Engenharia/Casa dos Portões que não conseguia sair para jogo. Abrindo o placar com o atacante Paulo H.

Ainda após o gol, mantiveram a pressão no adversário, mas em uma oportunidade única a equipe do WLM Engenharia, conseguiu fazer um golaço com José Rios, empatando em 1 a 1.

Mesmo tomando o gol de empate o Rio Training se mostrou superior, colocando a zaga adversária sob pressão. Em dia inspirado o atacante Paulo H. conseguiu ampliar o placar e acabar com o primeiro tempo a frente do WLM Engenharia/Casa dos Portões.

No segundo tempo o WLM voltou mais motivado e inverteu os papéis, vindo a pressionar o adversário. Mesmo que pressionasse, poucas chances foram criadas. Já o Rio Training, além de conseguir se segurar, acabou ampliando o placar com Paulo Macedo, marcando duas vezes e colocando o placar em 4 a 1.

No final do jogo Fernando Genari, após troca de passes ficou livre para concluir em gol, diminuindo para o seu time. Porém, não foi o suficiente para buscar o empate ou vitória dando números finais a partida, finalizando em 4 a 2 para equipe do Rio Training que embala a segunda vitória no campeonato.

