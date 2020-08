Reunião online definirá equipes que irão participar da Série B

Marcus Vinícius: “A ansiedade é grande entre todos do time. O retorno se aproxima” - Crédito: Marcos Escrivani

Mais um passo será dado com vistas ao Campeonato Paulista da Série B, que deveria começar em abril, mas devido a pandemia da Covid-19, a competição foi suspensa e após várias atividades remotas, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu para esta quinta-feira, 27, a partir das 15h, uma reunião online com representantes das equipes que irão confirmar participação na temporada 2020, que deve começar em outubro.

Nesta reunião online, serão definidos quantos clubes irão competir em busca do acesso a Série A3, quantos grupos e provavelmente a fórmula de disputa. A tabela ficará para um próximo encontro.

“Durante a videoconferência será ainda reforçado, com certeza, os protocolos de segurança que deverão ser colocados em prática durante a competição”, disse o técnico Marcus Vinícius. “Uma certeza é que não será permitido torcida nos jogos”, emendou.

ANSIEDADE

Com a desistência do São Carlos em disputar o campeonato deste ano, o Grêmio será o único representante no torneio. Ao São Carlos Agora o treinador disse que a ansiedade é grande, pois desde março, as atividades foram remotas.

“Ficamos em isolamento e nada foi feito de forma presencial devido a pandemia. E agora, a cada reunião temos a aproximação do retorno às atividades. A adrenalina aumenta e com isso ficamos ansiosos. Além do retorno que se avizinha, estamos trabalhando forte para que o Centro de Treinamento possa receber todos os atletas com conforto e qualidade”, finalizou Marcus Vinícius.

