Reunião na FPF define as finais do Paulistão

Conselho técnico na FPF definiu as finais do Paulistão - Crédito: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão

As finais do Paulistão acontecem nos dias 16 e 27 de março. A definição se deu na reunião do Conselho Técnico na tarde desta terça-feira, 11, no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.

O primeiro confronto da decisão do Paulistão acontece no domingo, 16, às 18h30, no Allianz Parque, estádio palmeirense. Já a decisão será na quinta-feira, 27, às 21h35, na Neo Química Arena, casa corintiana.

Ambas as partidas terão transmissão de todos os detentores da competição: TV Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+.

Em caso de empate no placar agregado, a decisão do título será nos pênaltis.

Finais

Jogo de ida

Domingo, 16

18h30 - Palmeiras x Corinthians

Allianz Parque

Jogo da Volta

Quinta-feira, 27

21h35 - Corinthians x Palmeiras

Neo Química Arena

(com FPF)

