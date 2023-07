Resumo das novelas

SÁBADO, 29

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda se enfurece com a nova rejeição de Orlando. Verônica e Érico consolam Júlio. Sônia se lamenta com Aparecida. Manoel faz uma oração com os padres na intenção de Marcelino. Orlando se preocupa com a falta de vontade de Marcelino em se recuperar. Marê conversa com Sônia sobre Júlio. Orlando revela a Marê e aos padres o estado de saúde de Marcelino e todos se preocupam. Valente acompanha Lívia e Tobias até em casa. Orlando e Marê reatam. Albuquerque proíbe Tobias e Lívia de falar com Valente. Frei João se entristece ao ver Clara com a cadeira de rodas dada por Gaspar. Orlando e Marê ficam penalizados com a tristeza do menino. Marcelino passa mal e desmaia no colégio.

VAI NA FÉ

Clara é repreendida pelo Juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Érika. Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui. O médico de Dora sugere que Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo prestar seu depoimento. Érika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O Juiz chega a uma decisão.

TERRA E PAIXÃO

Angelina surge na sala da fazenda com Menah. Ela conta a Jonatas que conseguiu fugir do ataque de um peão. Jonatas fala para Gentil não provocar mais Antônio. Graça e Caio marcam o casamento. Antônio reage quando Caio lhe diz que Agatha pode estar viva. Kelvin divulga pela cidade que haverá um show no bar. Irene sofre ao pensar que seu casamento com Antônio pode não ser válido. Aline e Caio se encontram durante o show do bar.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

