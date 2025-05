Resultados complicam a vida do São Carlos na Bezinha

São Carlos está em uma situação delicada na Bezinha: lanterna do grupo 2, terá que vencer seus próximos compromissos - Crédito: Lourival Izaque

A situação do São Carlos no grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B está complicada. Ainda mais, após a quarta rodada da primeira fase, quando o time folgou e viu os dois primeiros colocados vencerem e disparar na classificação.

No estádio municipal Agostinho Prata, em Limeira, o Guarulhos fez 2 a 1 no Independente e pelo mesmo placar, no Ninho do Corvo, em Guarulhos, o Batatais superou o Flamengo.

Após quatro rodadas, Guarulhos e Batatais são os primeiros colocados. Cada um com 9 pontos e se terminasse hoje a fase de classificação, estariam classificados para as quartas de final.

O Flamengo está em terceiro com 2 pontos e nas últimas colocações, com apenas 1 ponto, estão Independente e Limeira. A única chance concreta de classificação para a Águia resta agora por índice técnico, já que os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos da Bezinha também se classificam.

O próximo desafio da Águia será neste final de semana, quando enfrenta no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Independente de Limeira com a obrigação de vencer para manter acesas as chamas da esperança em busca da vaga entre os melhores times da Bezinha e continuar com o sonho do acesso a Série A4.

