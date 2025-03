Renovada, ASF SÃ£o Carlos estreia em Descalvado na LPF

Atual campeã, ASF estreia na copa com a responsabilidade de melhor equipe de 2024 - Crédito: Divulgação

Após 40 dias de atividades físicas, táticas e técnicas, a equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos estreia na Copa da LPF às 16h deste sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, em Descalvado. Atual campeã, a equipe comandada por Fabiano Lourenço fará a primeira apresentação oficial do ano vai encarar o Fênix São Caetano.

A ASF está renovada e rejuvenescida. A afirmação é do próprio treinador que afirma que somente 50% do time base foi mantido. “As atletas que chegaram têm entre 19 e 21 anos. É um time bem jovem e utilizamos o período de treinos para adaptação, trabalhar o esquema tático entre as novas companheiras. Mas ritmo de jogo ainda não temos. Fisicamente a equipe está ok. Mas o ritmo vamos adquirir durante o campeonato”, explicou.

A estreia

Fabiano disse que assistiu vídeos dos jogos do Fênix, mas alertou que até 2024, o time de São Caetano competia apenas nas categorias de base. “Não conhecemos, de fato, o adversário que estreia no adulto. Mas São Caetano tem um trabalho de excelência no futsal feminino. Acredito que irão apresentar uma equipe muito competitiva”, analisou.

Sobre a primeira apresentação fora de casa Fabiano disse que há uma parceria com Descalvado, com quem tem um bom relacionamento com a Prefeitura Municipal da cidade e por não poder utilizar momentaneamente o ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, irá utilizar o ‘Oswaldo Cardoso’. “Primeiramente agradeço a Prefeitura de Descalvado por ceder o espaço, que é um pouco menor, mas muito bem cuidado. Acredito que alguns jogos serão neste ginásio. Mas nesta primeira apresentação, não tiremos ter ritmo de jogo, sem contar a ansiedade e o nervosismo da estreia. Mas acredito em um bom jogo e uma vitória. Estamos trabalhando para isso e acredito que possamos colocar em prática o que treinamos e assim, fazer uma boa apresentação”, finalizou Fabiano.

