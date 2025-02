"Rei" dos empates, Grêmio busca a reabilitação contra o Jabaquara

Para fugir do Z4 e respirar pelo G8, Grêmio tem que vencer o Jabaquara no Luisão - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sem pode contar com o atacante Joãozinho que cumpre suspensão automática, o Grêmio São-carlense busca a reabilitação no Campeonato Paulista da Série A4. Além da vitória, o time comandado pelo técnico Marcus Vinícius quer ainda apagar a má impressão deixada na derrota ocorrido domingo, 23, para o Barbarense, pela contagem mínima, na casa do adversário.

O revés custou ao Lobo da Central ficar mais distante do G8 (dois pontos), caindo para a 10ª colocação com 11 pontos e ficando um pouco mais próximo da zona de degola, a quatro pontos do Vocem, 15º colocado, com 7 pontos.

"Rei" dos empates ao lado do Barretos, com 5 jogos cada um, o Grêmio terá pela frente nesta quarta-feira, 26, pela 10ª rodada, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, a partir das 19h, o Jabaquara de Santos, que tem 8 pontos e está em 13º lugar. Um jogo onde as duas equipes ainda respiram possibilidades de G8 mas estão com o sinal de alerta ligado, pois um novo revés irá aproximar ainda mais da zona da degola, que irá apontar os dois rebaixados para a Bezinha em 2026.

Só a vitória

Ciente da necessidade de reação na competição, o técnico Marcus Vinícius alertou que a equipe entrou em uma fase da competição onde só a vitória interessa visando as pretensões do clube na A4. "Esse jogo é fundamental para buscarmos a classificação. Então temos que estar ligados 100%", adiantou.

De acordo com o treinador, o "fator casa" tem sido a estratégia do time aqui. "Saímos na frente a maioria dos jogos e nesta partida é primordial buscar equilíbrio para que a vitória venha", afirmou. "Temos que focar no trabalho para que possamos vencer os jogos necessários e buscar classificação".

O treinador gremista disse ainda que a equipe está atenta na parte debaixo da tabela, porém uma vitória praticamente livra a equipe desta preocupação. "E nos permitirá focar no G8 e em condições reais de brigar por uma das vagas entre os oito melhores", finalizou.

A rodada

Quarta-feira, 26

15h Matonense x Joseense

15h Penapolense x Taquaritinga

15h Nacional x Paulista de Jundiaí

19h Grêmio x Jabaquara

19h30 Vocem x Colorado Caieiras

20h Araçatuba x Inter de Bebedouro

20h Audax x São Caetano

20h Barretos x União Barbarense

Classificação

Leia Também