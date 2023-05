“Rei do Acesso”, morre Vagner Benazzi

Crédito: Dorival Rosa/Portuguesa

Morreu nesta segunda-feira, 22 Vágner Benazzi, aos 68 anos. Ex-atleta e técnico, ele possui forte ligação com o futebol paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada e seu corpo será velado e sepultado no Cemitério Bela Vista, em Osasco. Ele ficou conhecido no futebol brasileiro como o “Rei do Acesso”.

Nascido em Osasco, no dia 17 de junho de 1954, o ex-lateral direito atuou por diversos clubes paulistas como Portuguesa, Palmeiras, XV de Jaú, Comercial, São José, Taubaté, Francana, Paulista, Taquaritinga e Grêmio São-Carlense.

No time de São Carlos, iniciou a sua carreira como técnico em 1989. Quando levou o Grêmio a elite do futebol paulista. À beira do campo, comandou diversas equipes do futebol paulista e nacional e construiu ligação com alguns clubes, entre eles a Portuguesa. Seu último trabalho aconteceu em 2016, quando treinou o Comercial.

