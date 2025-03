ReforÃ§ado, GrÃªmio SÃ£o-carlense inicia decisÃµes na A4

Após cumprir suspensão, o zagueiro João Victor retorna e reforça o sistema defensivo do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Para fugir da degola, o Grêmio São-carlense inicia uma série de quatro decisões no Campeonato Paulista da Série A4. Serão 12 pontos a disputar e a palavra de ordem entre comissão técnica e jogadores é vencer todos os jogos para encerrar a fase de classificação de maneira digna e honrosa.

O primeiro passo será neste sábado, às 16h. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela 12ª rodada, o Grêmio São-carlense, em 12º lugar recebe a visita do Taquaritinga, com 20 pontos e em 4º lugar.

O Grêmio deverá estar completo para a partida, já que o zagueiro Joao Victor retorna após cumprir suspensão, bem como o lateral esquerdo Mateus Petri e o meia Gustavo Cabelo que estavam lesionados.

O Lobo da Central luta para fugir da degola, uma vez que o Vocem, que está em 15º lugar, com 8 pontos, é uma série ameaça.

Força mental

O técnico Marcus Vinícius não nega que o momento é preocupante e a pressão pela vitória aumenta. Isso pode influir no rendimento do time. “Esse é o momento de trabalhar a parte mental deles. Tivemos reuniões, cobramos. Mas chegou o momento de incentivá-los a fazer diferente do que fizemos até agora na competição”, disse o treinador, salientando que, para tentar surpreender o CAT, ele tem ideia definida de jogo, mas que se torna adaptável de acordo com o adversário. “Neste momento temos que vencer o jogo independentemente de como seja”, reforçou.

De acordo com a contabilidade do treinador gremista, uma vitória neste sábado praticamente livra o time de qualquer situação de rebaixamento e o grupo está sendo trabalhado para buscar os três pontos. “Por isso nosso foco total está no jogo de sábado. Ser competitivo, equilibrado e eficiente e conquistar a vitória”, finalizou.

A rodada

Sábado, 8

15h – Nacional x Matonense

15h – Colorado Caieiras x Jabaquara

16h – Inter de Bebedouro x Joseense

16h – Grêmio São-carlense x Taquaritinga

18h30 – Barretos x São Caetano

19h30 – Vocem x União Barbarense

Domingo, 9

10h – Penapolense x Audax

Classificação

