Red Bull derruba o último invicto do Varzeano

Red Bull surpreendeu e derrubou o último invicto do Varzeano - Crédito: Divulgação

O Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos teve surpresas na manhã de domingo, 12, Dia das Mães.

Foram cinco jogos válidos pela sétima rodada da fase de classificação e um dos resultados que chamou a atenção foi a queda do último invicto.

O líder Santa Mônica perdeu para o Red Bull por 3 a 1. O resultado adverso não tirou o time da primeira colocação (12 pontos), mas fez com que o Red Bull desse um salto com a conquista dos três pontos e assumiu a quinta posição com 9 pontos.

Outro resultado surpreendente foi o empate entre Tijuco Preto, que está em quarto lugar com 10 pontos frente o então lanterna AGR 6, que conquistou o primeiro ponto no torneio e deixou a última colocação para o ABC, que perdeu os cinco jogos que disputou até aqui e está zerado. O último resultado adverso foi para o Polêmicos, que venceu pelo clássico 3 a 0.

Resultados

Polêmicos 3 x 0 ABC

Santa Eudóxia 3 x 1 Romeu Tortorelli

Mercenários 0 x 2 São Carlos 8

Santa Mônica 1 x 3 Red Bull

Tijuco Preto 2 x 2 AGR 6

