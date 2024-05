Red Back vence e respira na Champions Prata

Vitória dá grandes chances ao Red Back e lutar pela classificação para as quartas de final - Crédito: Divulgação

A uma rodada do final da fase de classificação da série Prata da Champions Cup, a competição entra em fase de definição com várias equipes buscando classificação para as quartas de final.

Pela 10ª rodada da fase de classificação, quem entrou no G8, no grupo B, foi o Red Back, em confronto direto com o Loz Bárbaros, venceu e foi a 12 pontos, assumindo a 8ª posição. Já o adversário, com a derrota, permanece com 8 pontos e está fora da disputa. O Red Back foi beneficiado, ainda, com o empate em 4 a 4 entre Cometa Cristão e Bola de Neve, que foi a 10 pontos e se complicou, estando na 9ª colocação.

No grupo A, a disputa está ainda mais acirrada, com o Holanda (13 pontos e na 7ª posição), Proara (12), Jardim Beatriz (12) e Fluminense (11) lutando por duas vagas.

Resultados

Grêmio 6 x 4 Barbaridade

Sanka City 0 x 1 Proara

Loz Barbaros 2 x 3 Red Back

Prohab 4 x 1 Jardim Jockey Club

Fluminense 2 x 4 União Douradense

Flamingo 1 x 11 Botafogo

Bola de Neve 4 x 4 Cometa Cristão

Holanda 1 x 0 Paulistano

Deportivo Sanka 4 x 2 Primavera

