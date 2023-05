Red Back garante o título da série prata da Champions Cup

SIGA O SCA NO

Red Back garantiu o título do torneio início da Série Prata - Crédito: Divulgação

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, teve início domingo, 7, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, a abertura da série prata da Champions Cup que conta com a participação de 22 equipes de São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito e do Distrito de Taquaral.

As partidas tiveram início às 7h entre New United e Tijuco. Durante o dia foi realizada 22 partidas de 20 minutos cada, com o Red Back de São Carlos conquistando o título. Na final, venceu o Santa Fé pelo placar de 2 a 0.

Durante a abertura todas as equipes receberam da organização, duas bolas, uma bolsa para massagem, uma bolsa de uniforme, 25 bolsas para chuteiras, um uniforme de futebol contendo 25 conjuntos cada.

“Tudo que foi realizado para as equipes seja da série ouro ou da prata se deu pelo apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e de vereadores.

Os jogos da fase de classificação começam domingo, 21, logo após o Dia das Mães com jogos em São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Santa Eudóxia, Água Vermelha e Distrito de Taquaral.

