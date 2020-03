Recopa Paulista de Futsal dos Surdos será em Ibaté

Os jogos são normais. Mas, ao invés de apito, árbitros utilizam bandeiras para que os atletas saibam que a jogada está interrompida - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, em convênio com a Federação Desportiva dos Surdos do Estado de São Paulo (FDSESP), realiza em Ibaté, a Recopa Paulista de Futsal dos Surdos 2020.

Os jogos serão realizados domingo, 15, ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, a partir das 9h. O evento esportivo contará com um desfile de abertura das quatro equipes campeãs dos torneios preliminares, realizados no ano passado: Jundiai (campeão estadual etapa ouro); Rio Claro (campeão Copa Paulista); São Caetano do Sul (campeão estadual etapa prata); e Franca (vice-campeão estadual bronze). A cidade de Presidente Prudente abriu mão da vaga. Após o desfile de apresentação, iniciam-se os confrontos.

Raul Seixas, diretor municipal de Esportes, ressalta que o sorteio dos confrontos está marcado para esta quinta-feira, 12. “Será em sistema simples de disputa com os dois vencedores indo para final e os dois perdedores disputando o 3º e 4º lugar. Os jogos terão duração de dois tempos de 20 minutos e, caso persista empate, será decidido em cobrança de pênaltis”, explicou.

Ricardo Oliveira, presidente Comissão Organizadora da FDSESP, conta que o futebol para surdos segue as regras da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). “A única diferença do futebol dos surdos e do futebol normal são os árbitros. Eles procuram ficar de frente para as jogadas e não as acompanhando de lado, como é comum. Ao invés de apito, utilizam bandeiras para que os atletas saibam que a jogada está interrompida. Atualmente, já tem campeonatos brasileiros de futebol para surdos, campeonatos mundiais, e no brasil cada estado tem várias associações para deficientes auditivos, fazendo com que os campeonatos tenham vários times”, afirmou.

