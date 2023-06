Rebaixado, São Carlos recebe o XV no Luisão

Já na quinta divisão, São Carlos cumpre tabela no Luisão - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

Rebaixado a quinta divisão do futebol paulista em 2024, o São Carlos cumpre tabela no Paulista da Série B. Às 16h deste sábado, 17, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe o XV de Jaú pela penúltima rodada da fase de classificação. No próximo final de semana, encerra o calvário em Limeira, quando encara o Independente.

O técnico Bersinho irá colocar em campo um time que possa buscar um bom resultado e buscar terminar a participação no torneio, de uma forma honrosa.

O São Carlos está na última colocação do grupo 3, com apenas 4 pontos. O Galo da Comarca, na vice liderança, com 16.

SUB20

A equipe sub20 da Águia, a exemplo do sub23, também deu vexame no Paulista da categoria e pelo grupo 5 da fase de classificação estará em ação às 15h desta sexta-feira, 16, quando enfrenta o Velo Clube no estádio municipal Benito Agnelo Castellano.

O Velo possui 14 pontos e está em quarto lugar. No São Carlos, com 7 pontos, em quinto. Ambos estão eliminados.

