Real São-carlense pega Zé Bebeu de olho na segunda fase

Real São-carlense tem jogo decisivo no Raspadão e precisa da vitória - Crédito: Divulgação

Uma rodada que promete ser “quente” e empolgante. A primeira fase do 15º Campeonato Raspadão entra em fase decisiva e na manhã deste domingo, 9, mais cinco jogos serão realizados na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Um dos confrontos chama a atenção. O Real São-carlense enfrenta o Zé Bebeu e em busca os três pontos de olho nas quartas de final da competição. Os atletas consideram a partida de vital importância já que a vitória irá deixar o time em boas condições na classificação.

Com início às 8h, será concluída a quarta rodada, quando equipes do grupo C encaram as do grupo D. A rodada é a seguinte:

Vila Bahia x Coca Cola

Real São-carlense x Zé Bebeu

Planalto Verde Brotas x Unidos do Nordeste

Antenor Garcia R2 x Família Planalto Verde São Carlos

Aracy 2 x Furacão

