RB Bragantino vence São Paulo e Botafogo desencanta

Matheus Fernandes comemora o gol que deu a vitória ao RB Bragantino - Crédito: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

Três partidas deram continuidade na disputa da oitava rodada da fase de grupos do Paulistão neste sábado, 8. Destaque para o Red Bull Bragantino, que mesmo com um jogador a menos durante o segundo tempo, venceu o São Paulo, no estádio Nabi Abi Chedid e acabou com um jejum que já durava quatro partidas.

O gol da vitória foi marcado ainda no primeiro tempo, por Matheus Fernandes, aos 33 minutos. Mas, instantes depois, Juninho Capixaba levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso, deixando os donos da casa com um a menos. Na segunda etapa, o São Paulo foi para cima, mas não conseguiu empatar.

Mesmo com a vitória, o Red Bull Bragantino segue na lanterna do Grupo B com oito pontos, empatado com Santos. Guarani lidera com dez e a Portuguesa vem logo atrás com nove. O São Paulo, por sua vez, segue na liderança do Grupo C com 13.

Mais cedo, o Botafogo enfim desencantou e venceu a primeira no Paulistão. Jogando em casa, na Arena NicNet, venceu o Velo Clube, por 1 a 0. Com isso, está em terceiro do Grupo A com sete. O adversário é lanterna do Grupo D com cinco e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Por fim, Mirassol e Noroeste ficaram no empate por 1 a 1 no estádio José Maria de Campos Maia. Léo Gamalho fez para os donos da casa e os rivais empataram logo em seguida com Maycon. Com isso, o time mirassolense é segundo do Grupo A com 16 e Noroeste é terceiro do Grupo C com sete. Na sexta-feira, 7, a Lusa do Canindé fez 2 a 0 na Inter de Limeira. (com FPF)

